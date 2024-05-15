إيران تعين مساعدًا لقائد فيلق القدس بعد مقتل سلفه في سوريا

عيّن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الجنرال إيرج مسجدي مساعدًا لقائد فيلق القدس لشؤون العمليات خلفًا للجنرال محمد هادي حاج رحيمي، الذي قتل في غارة إسرائيلية على دمشق.

والجنرال مسجدي البالغ من العمر 67 عامًا من كبار الضباط في الحرس الثوري، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، وخدم لمدة 35 عامًا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقبل تعيينه بهذا المنصب، كان يشغل منصب المستشار الأعلى لقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، كما تولى منصب السفير الإيراني في العاصمة العراقية بغداد لمدة أربع سنوات في عام 2017.