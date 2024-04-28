واشنطن: إسرائيل ستبحث مخاوفنا قبل أي تحرك نحو رفح

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأحد، إن "إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة".

وأضاف كيربي لشبكة "إيه.بي.سي"، أن "إسرائيل بدأت الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة".

وناشدت دول غربية، منها الولايات المتحدة، إسرائيل للتراجع عن مهاجمة المدينة الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية والتي تؤوي ما يربو على مليون فلسطيني نازح، بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على معظم المناطق المتبقية من قطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال، اليوم الأحد، في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض، إن "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من مهاجمة مدينة رفح".

وأضاف عباس، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، أنه يتوقع أن تشن إسرائيل هجومًا على رفح في غضون أيام، ما سيدفع معظم الفلسطينيين إلى النزوح من القطاع.