أعضاء بالليكود وائتلاف نتنياهو يهاجمون بايدن بسبب تصريحاته حول إسرائيل
شن أعضاء في حزب "الليكود" والائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، الأربعاء، هجوماً وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"الحاد" على الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تصريحاته المتعلقة بإسرائيل.
وقال بايدن، أمس الثلاثاء، إنه يأمل أن يتخلى نتنياهو عن خطة إصلاح القضاء التي أثارت أزمة سياسية في إسرائيل، مشيراً إلى أن "الحكومة الإسرائيلية التي تواجه احتجاجات واسعة ضد الخطة القضائية لا يمكنها مواصلة هذا المسار".
غضب إسرائيلي
وفي هذا السياق، قالت القناة 12 العبرية، إن "تصريحات بايدن أثارت ردود فعل غاضبة من أعضاء الكنيست عن حزب الليكود"، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية.
وقال عضو الكنيست عن الليكود، نسيم فيتوري، إن "إسرائيل ليست بحاجة على الإطلاق أن تدافع الولايات المتحدة عنها"، متابعاً: "إسرائيل أكثر ديمقراطية من أمريكا، وأعتقد أن النظام الأمريكي الذي يختار فيه رئيس الولايات المتحدة غير مناسب".
وأضاف: "إسرائيل يمكنها التنازل عن المساعدة الأمنية المكثفة التي تتلقاها من الولايات المتحدة، فهي تعمل طوال الوقت ضد الإيرانيين سواء بالتعاون مع أمريكا أو بدونها"، مستكملاً: "علينا أن ندافع عن أنفسنا".
وزاد بالقول: "سنفعل ذلك بدون الولايات المتحدة إذا لم تدعمنا، ولن نسمح بإلحاق الأذى بإسرائيل لأن الأمريكيين قرروا أن هذه الخطوة لا تناسبهم"، على حد تعبيره.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن "وزير الثقافة ميكي زوهار وجه انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد فترة"، في إشارة منها إلى تلقيه انتقادات بهذا الشأن.
وقال زوهار، في تصريحاته: "بايدن وقع ضحية لأخبار كاذبة انتشرت في إسرائيل ضد خطة إصلاح القضاء"، لكنه بعد تراجعه قال: "احتراماً للعلاقات المهمة مع أكبر حليف لنا الولايات المتحدة، حذفت التغريدة".
وأضاف: "يكسر قلبي أن أرى مدى الضرر الذي لحق بإسرائيل من كل الأخبار المزيفة التي تم نشرها"، حسب قوله.
كما وجه وزير الشتات والعضو بحزب الليكود، عميحاي شكلي، بدوره انتقادات حادة للبيت الأبيض، قائلاً: "إسرائيل دولة ذات سيادة، يمكن تمرير النقد بسعة صدر؛ لكن من يقرر من سيقودها وأين، هو الشعب وحده، كما هو الحال في أمريكا"، وفق القناة العبرية.
هجوم "فظ"
وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عضو الكنيست عن "الليكود"، دان إيلوز، كان أكثر فظاظة في الهجوم على الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة، وعبر عن رفضه الشديد للتدخل الأمريكي بالشؤون الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن دان إيلوز، قوله، إن "التدخل المتكرر للإدارة الأمريكية لا يشير إلى وجود علاقة صداقة، وغير مناسب"، متابعاً: "السياسة الداخلية لإسرائيل هي إسرائيل وحدها، ويجب أن تظل كذلك".
بدوره، هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تصريحات بايدن، قائلاً: "على الأمريكيين أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة ولم تعد نجمة على العلم الأمريكي"، مضيفاً: "يجب أن يكون واضحاً في جميع أنحاء العالم أن الإسرائيليين ذهبوا للانتخابات ولديهم رغباتهم"، وفق "يديعوت".
من جهته، قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش: "إننا جميعاً نحترم رئيس الولايات المتحدة، ويمكنه أن يعلن موقفه، لكن مع كل الاحترام الواجب، إسرائيل هي دولة ذات سيادة والقرارات تتخذ بداخلها"، حسب الصحيفة العبرية.