أعضاء بالليكود وائتلاف نتنياهو يهاجمون بايدن بسبب تصريحاته حول إسرائيل

غضب إسرائيلي

وفي هذا السياق، قالت القناة 12 العبرية، إن "تصريحات بايدن أثارت ردود فعل غاضبة من أعضاء الكنيست عن حزب الليكود"، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية.

وقال عضو الكنيست عن الليكود، نسيم فيتوري، إن "إسرائيل ليست بحاجة على الإطلاق أن تدافع الولايات المتحدة عنها"، متابعاً: "إسرائيل أكثر ديمقراطية من أمريكا، وأعتقد أن النظام الأمريكي الذي يختار فيه رئيس الولايات المتحدة غير مناسب".

وأضاف: "إسرائيل يمكنها التنازل عن المساعدة الأمنية المكثفة التي تتلقاها من الولايات المتحدة، فهي تعمل طوال الوقت ضد الإيرانيين سواء بالتعاون مع أمريكا أو بدونها"، مستكملاً: "علينا أن ندافع عن أنفسنا".