رغم ضغوط "الموالين لإيران".. السوداني يفشل في حسم ملف خروج الأمريكان

أكدت أطراف عراقية مختلفة، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن واجتماعاته هناك لم تحسم ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق، وذلك على خلاف رغبة أطراف مدعومة من إيران.

واختتم السوداني زيارة لواشنطن، مساء السبت، على رأس وفد مكوّن من 135 شخصاً من مسؤولين حكوميين ومستشارين.

وأعلن السوداني، خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، "الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع واشنطن"، دون أن يوضح معنى الشراكة الكاملة.

وقال النائب في البرلمان العراقي سجاد سالم، إن "إخفاق السوداني بحسم ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق خلال زيارته إلى واشنطن أمر متوقع، خاصة لوجود اشتراطات مسبقة على السوداني بعدم مناقشة هذا الملف، وتحويل الزيارة إلى زيارة اقتصادية بالدرجة الأولى".

وأضاف سالم لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة العراقية نفسها وكذلك بعض القوى السياسية الداعمة لها ضمن الإطار التنسيقي، لا تريد انسحابا حقيقيا للأمريكان من العراق خلال المرحلة الحالية، فهي تعلم جيدا أن هذا الانسحاب قد تكون له تداعيات أمنية واقتصادية".

واعتبر أن "إخفاق السوداني بحسم ملف إخراج القوات الأمريكية، قد يدفع نحو إنهاء الهدنة من قبل الفصائل المسلحة وعودة عملياتها ضد المصالح الأمريكية في العراق، وهذا ربما يزعزع الوضع الأمني الداخلي، وربما السوداني سيعمل على استمرار هدنة تلك الفصائل لفترة أطول".