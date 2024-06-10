عملية النصيرات تضع حماس تحت ضغط المطالبات الشعبية بإنهاء الحرب

وضعت الحصيلة الثقيلة للضحايا الفلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلي، لتحرير الرهائن في مخيم النصيرات، حركة حماس أمام مطالبات شعبية متصاعدة بالموافقة على أي مقترح يوقف شلال الدماء.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا العملية الإسرائيلية في النصيرات إلى 274 قتيلاً ومئات الجرحى، ما يرفع حصيلة قتلى الحرب في قطاع غزة منذ بدايتها إلى أكثر من 37 ألفاً، إضافة لعشرات آلاف المصابين، ونحو 10 آلاف مفقود، ترجح المؤسسات الرسمية الفلسطينية أنهم في عداد القتلى.

وفور وقوع عملية النصيرات، تعالت نداءات الفلسطينيين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة وقف الحرب بأي ثمن، معتبرين أن حماية الفلسطينيين من استمرار القتل بحقهم هو الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن تحققه حماس، خاصة في ظل تغاضٍ أمريكي ودولي عن الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.