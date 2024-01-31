بيان سعودي كويتي بشأن أمن واستقرار البحر الأحمر

أكدت السعودية والكويت على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها "حفاظا على مصالح العالم أجمع".

ودعا الجانبان في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد البيان، حرص المملكة والكويت على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.