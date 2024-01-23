دقلو يبحث مع الأمم المتحدة إدخال المساعدات للسودان

وأضاف دقلو، أنه بحث مع غريفيث، عملية تسهيل دخول قوافل المساعدات عبر ولاية الجزيرة إلى ولايات كردفان ودارفور والنيل الأبيض والخرطوم، أو أي مناطق أخرى في السودان.

وأوضح أن الطرفين ناقشا ضرورة وجود مستديم للمنظمات الإنسانية في كردفان ودارفور باعتبار أن هناك حاجة ملحة للعمليات الإنسانية في تلك المناطق.

وأشار إلى أنه بحث أيضًا مع المسؤول الأممي أهمية تعزيز حماية المدنيين في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين والتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية بما يسهل عملها في مناطق سيطرة قواته.

الآثار السلبية الناجمة عن الحرب

وكان قائد قوات الدعم السريع طرح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الـ12 من كانون الثاني/ يناير الحالي، رؤية قوات الدعم السريع لوقف الحرب في السودان.

وناقش في اتصال هاتفي مع غوتيريش الأوضاع في السودان والآثار السلبية الناجمة عن الحرب وسبل تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين، حسب تغريدة سابقة له على حسابه في منصة إكس.

وتضمنت رؤية قائد الدعم السريع لوقف الحرب والحل الشامل وإنهاء الصراع، النظام الفدرالي غير التماثلي لحكم البلاد، وتشكيل جيش قومي مهني لا يتدخل في السياسة والحكم، وإقامة حكم مدني ديمقراطي في الدولة التي تقوم على أساس العدالة والمساواة بين جميع الشعوب السودانية.