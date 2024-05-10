"أرشيف الاستعمار" يؤجج الخلاف بين الجزائر وفرنسا

تتشبث الجزائر وباريس بشروطهما لتسوية ملفات الاستعمار الفرنسي، التي ظلت تراوح مكانها بعد مضي ما يزيد على سنة ونصف السنة على تشكيل لجنة مختلطة من مؤرخي البلدين، وما زاد الطين بلة استخدام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون نبرة حادة خلال حديثه عن قضية الذاكرة، وضرورة استرجاع بلاده لأرشيف مرحلة الاستعمار الأصلي.

وكشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"إرم نيوز" عن عودة اللجنة المختلطة إلى الاجتماع، هو الخامس لها منذ تأسيسها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و24 من شهر أيار/مايو الجاري، في جولة أخرى من المفاوضات تتطلع لإحداث تسوية في الجزء الأصعب من المرحلة الحساسة في تاريخ البلدين.

ويتعلق الجزء الأصعب بتسليم أرشيف الفترة الاستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و1962، حيث تتمسك الجزائر باسترجاع الأرشيف الأصلي وليس فقط الوثائق المرقمنة.

وكشف رئيس فريق المؤرخين الجزائريين في اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية لحسن زغيدي في تصريحات للصحافة الجزائرية، عن شروط وضعتها الإدارة الفرنسية، مقابل تسليم الجزائريين ما يريدونه بشأن الأرشيف.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بوضع قوانين تعتبر أن كل ما نقل إلى فرنسا من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزء لا يتجزأ من السيادة الفرنسية.