مقتل 3 فلسطينيين خلال مداهمة إسرائيلية لبلدة في الضفة الغربية
قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين على الأقل خلال مداهمة لبلدة قريبة من مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق مسؤولين فلسطينيين وشاهد عيان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن أحد المقتولين الثلاثة توفي وهو في طريقه إلى المستشفى اليوم السبت، بعد مداهمة بلدة دير الغصون، بينما رأى شاهد عيان في مكان الحادث قوات إسرائيلية وهي تغادر البلدة مع جثتين أخريين.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ "أنشطة لمكافحة الإرهاب في المنطقة".
وتعتبر هذه المداهمة التي وقعت اليوم السبت في مدينة طولكرم المضطربة، هي الأحدث في سلسلة من الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، التي تصاعدت منذ أكثر من عامين، لكن حدتها تفاقمت منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتشير سجلات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن 460 فلسطينيًا على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، إن أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على القطاع.