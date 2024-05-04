مقتل 3 فلسطينيين خلال مداهمة إسرائيلية لبلدة في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين على الأقل خلال مداهمة لبلدة قريبة من مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق مسؤولين فلسطينيين وشاهد عيان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن أحد المقتولين الثلاثة توفي وهو في طريقه إلى المستشفى اليوم السبت، بعد مداهمة بلدة دير الغصون، بينما رأى شاهد عيان في مكان الحادث قوات إسرائيلية وهي تغادر البلدة مع جثتين أخريين.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ "أنشطة لمكافحة الإرهاب في المنطقة".

وتعتبر هذه المداهمة التي وقعت اليوم السبت في مدينة طولكرم المضطربة، هي الأحدث في سلسلة من الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، التي تصاعدت منذ أكثر من عامين، لكن حدتها تفاقمت منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.