هل انضم العراق للمحاور الإقليمية بعد فتح أجوائه للهجوم الإيراني؟

حذرت أطراف عراقية، من خطورة تداعيات فتح العراق أجواءه أمام الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيما يؤكد مراقبون أن العراق يسير نحو الانضمام لسياسة المحاور الإقليمية، وهذا الأمر له انعكاسات خطيرة.

وحتى هذه الساعة لم يصدر العراق أي موقف رسمي بشأن استخدام ايران أجواءه لقصف إسرائيل. وأغلقت السلطات العراقية الأجواء أمام الطيران المدني وعلقت جميع الرحلات الجوية في مختلف المطارات، بعد دقائق من دخول الطائرات الإيرانية المسيّرة الأجواء العراقية، وهي متجهة نحو إسرائيل ليلة السبت الماضي.

ويقول السياسي العراقي البارز مثال الألوسي لـ"إرم نيوز"، إن "استخدام إيران الأجواء العراقية للاعتداء على أي من دول المنطقة والعالم أمر ينتهك سيادة العراق، ومن المؤكد أن له انعكاسات على الوضع الأمني العراقي الداخلي، خاصة أن المعلومات تؤكد أن العراق فتح الأجواء لطهران لضرب إسرائيل، وهذا مؤشر خطير على دخوله الحرب بصورة أو أخرى".

وشدد الألوسي على "ضرورة أن يبقى العراق بعيدا عن سيادة المحاور الإقليمية، وأن لا يكون ضمن دائرة الحرب، لأنه سيكون الحلقة الأضعف؛ وهذا ما سيجعل أرضه ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وهنا سيكون الخاسر الوحيد هو العراق والعراقيون، وليس الأطراف المتصارعة".

وأضاف أن "من الغريب أن العراق لم يصدر أي موقف من القصف الإيراني على إسرائيل عبر استخدام أجوائه، خاصة أن هذا القصف جاء بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن"، مؤكدًا أن ملف فتح العراق أجواءه لإيران سيكون محور نقاش بين السوداني والإدارة الأمريكية، التي من المؤكد أنها رافضة وبشدة لما قام به العراق".