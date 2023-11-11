تصاعد القصف المتبادل بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي

شهد جنوب لبنان تصعيدًا متبادلًا لعمليات القصف على جانبي الحدود مع إسرائيل، منذ ساعات صباح اليوم السبت، وذلك قبل إلقاء أمين عام ميليشيات حزب الله، حسن نصرالله، كلمة بمناسبة "يوم الشهيد".

وأعلن "حزب الله" عن سلسلة عمليات ضد مواقع إسرائيلية، بينها موقع الجرداح، وحدب البستان، وحدب يارون، في القطاع الغربي.

كما استهدفت العمليات موقع راميم، ومستوطنة مرغليوت، في القطاع الشرقي.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي، صباحًا، عن هجمات صاروخية، وبالمسيَّرات على مستوطنتي كريات شمونة، والمطلة.