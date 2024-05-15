قاض لبناني يستجوب 3 متهمين بقتل باسكال سليمان

استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، 3 من المتهمين بقضية خطف مسؤول هيئة التنسيق في جبيل في حزب "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان وقتله وسرقة سيّارته.

وأوقف قاضي التحقيق، المتهمين وهم سوريون. كما أصدر 5 مذكّرات توقيف غيابيّة بحق متوارين في القضية ذاتها، بحسب وسائل إعلام لبنانية.