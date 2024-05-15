قاض لبناني يستجوب 3 متهمين بقتل باسكال سليمان
استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، 3 من المتهمين بقضية خطف مسؤول هيئة التنسيق في جبيل في حزب "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان وقتله وسرقة سيّارته.
وأوقف قاضي التحقيق، المتهمين وهم سوريون. كما أصدر 5 مذكّرات توقيف غيابيّة بحق متوارين في القضية ذاتها، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
في الـ9 من أبريل 2024، قُتل باسكال سليمان، وهو شخصية بارزة في حزب القوات اللبنانية المسيحي، في منطقة جبيل، لبنان. وبعد يوم ونصف اليوم تقريبًا، عُثر على جثته في سوريا.