صحيفة: إسرائيل تستخدم تكتيكات حرب غزة في الضفة الغربية
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تطبق تكتيكات الحرب في بعض مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وكأنها قطاع غزة، وهو أمر أكدته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وأكد مسؤول عسكري أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تنفذ غارات جوية واجتياحات برية بشكل يومي تقريبًا في الضفة الغربية، وتفتح جبهة قتال أخرى إلى جانب غزة.
وتطرقت الصحيفة إلى الهجمات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في أكثر من 17 قرية فلسطينية، وما تضمنتها من عمليات قتل لفلسطينيين، واعتداءات من إحراق لمنازل وسيارات، إضافة لمقتل 14 فلسطينيًّا خلال غارة في الضفة الغربية في نهاية الأسبوع.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ 40 غارة بطائرات مسيرة في الضفة الغربية بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار، بحسب جهات عسكرية، مقارنة بعدد قليل من هذه الغارات قبل هجوم حماس.
ووفقًا للأمم المتحدة، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 435 فلسطينيًّا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ هجوم الـ7 من أكتوبر، فيما أصيب نحو 4900 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن نحو 80٪ من الأشخاص الذين قتلوا في مناطق الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر كانوا مسلحين، فيما يقول مسؤولون فلسطينيون إن العديد منهم كانوا مدنيين مارين في الطريق أو أصيبوا بالرصاص لأنهم ألقوا الحجارة على الجنود.
وذكرت الصحيفة أن 20 شخصًا قتِلوا، وأصيب العشرات، بينهم رجال أمن إسرائيليون، في هجمات في المستوطنات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر.