"الضفة الغربية تحت النار".. مقتل 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تواجدت في محيط مستشفى طولكرم الحكومي، وأعاقت عمل طواقم وسيارات الإسعاف، في حين تعاملت طواقم الاسعاف مع أكثر من 40 مصاباً ما بين الرصاص الحي والضرب والتنكيل.

وبحسب الوزارة، فإن 483 فلسطينياً قُتلوا في الضفة الغربية، جراء التصعيد الإسرائيلي.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس، مساء الخميس، تحت غطاء ناري مكثف من الطائرات المروحية، وفجر عدداً من المنازل التي قال إنها كانت تؤوي مسلحين فلسطينيين.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، من حارة العيادة في مخيم نور شمس، مخلفاً دماراً كبيراً في البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصال والانترنت، وتدميراً لمنازل عدد من الفلسطينيين.