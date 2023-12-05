"حرب غزة" في صلب أعمال "القمة الخليجية 44"

اختتمت قمة مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الرابعة والأربعين في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من أبرز الملفات التي ناقشتها القمة إلى جانب العلاقات المشتركة والتحديات الإقليمية، الحرب الإسرائيلية في قطاغ غزة.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الحرب في غزة تمثل "جريمة نكراء ... من العار" أن تستمر بعد نحو شهرين من اندلاعها.

وأضاف الشيخ تميم: "من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين يتواصل معها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال".

ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إجبار إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات بخصوص الحرب في غزة.