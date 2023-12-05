التعاون الخليجي: المجتمع الدولي مدعو لوقف فوري للنار بغزة

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي مدعو لوقف فوري للنار بقطاع غزة.

وكان البديوي أدان في وقت سابق التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، محذّرًا من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.