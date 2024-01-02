بسبب حرب غزة.. الاضطرابات النفسية تصيب مئات الجنود الإسرائيليين

أدت حرب غزة إلى إصابة مئات الجنود الإسرائيليين باضطرابات نفسية، وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقال الموقع إن أزمة تضرب الجنود الإسرائيليين جراء الفظائع التي يشهدها قطاع غزة بمشاركتهم، إذ أصيب المئات منهم بأزمات نفسية حادة، تطلبت تسريح العشرات منهم.

المعطيات التي أوردها الموقع، اليوم الثلاثاء، تؤكد أن قرابة 1600 جندي إسرائيلي يعانون أعراض الصدمة جراء المعارك، التي أدت إلى اضطرابات حادة في صحتهم النفسية، مشيرًا إلى أن 76% منهم عادوا إلى ميدان المعركة عقب تلقيهم علاجًا نفسيًّا أوليًّا.

وذكر الموقع أن قرابة ألف جندي تعرضوا لصدمات نفسية ولم تفلح محاولات علاجهم ميدانيًّا، ومن ثم نُقِلوا لتلقي علاج نفسي في المستشفيات الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن جنودًا يعانون متلازمات مرضية ستؤدي بعد ذلك إلى تفاقم ظاهرة اضطراب ما بعد الصدمة، بشكل خطير.

المعطيات التي نشرها الموقع تؤكد أن 1000 جندي خضعوا لجلسات علاج نفسي بواسطة ضباط أطباء مختصين بالصحة النفسية، يعملون مع الوحدات العسكرية طوال الوقت على مقربة من مناطق القتال.