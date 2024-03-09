اتهام زوجة نتنياهو بالتهرب من مقابلة عائلات الأسرى الإسرائيليين

ذكرت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية، أن زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، رفضت مناشدات عائلات الأسرى لمقابلتها.

وأضافت القناة أن تلك العائلات حاولت التواصل معها عبر قنوات مختلفة، إلا أن الردَّ الذي وصل هو أن لديها أعمالًا كثيرة.

وأثارت الأنباء عن رفض مقابلة سارة نتنياهو لعائلات الأسرى، لا سيما أمهات الأسيرات اللواتي تبقين في أسر حماس، أصداءً كبيرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما دفعت مكتب رئيس الوزراء لإصدار بيان في هذا الصدد.

وأشارت القناة عبر برنامج التحقيقات "ستوديو الجمعة"، الليلة الماضية، إلى أن أمهات الأسرى، وعلى رأسهن شيرا، والدة ليري ألباغ، وهي جندية تقبع في أسر حماس، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، طالبن مقابلة زوجة نتنياهو، وأن مصادر مقرّبة من زوجة رئيس الوزراء أبلغتهن بأنها "منشغلة للغاية ولديها أعمال كثيرة جدًا".