لازاريني: الأونروا تواجه "حملة ماكرة" لتصفيتها
اتهمت وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات إلى غزة، والسعي لتصفية أنشطة الوكالة في القطاع، بحسب "رويترز".
جاء ذلك في حديث للمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي، حذر فيه من أن مجاعة "تحكم قبضتها" على أنحاء قطاع غزة.
وقال لازاريني "اليوم، تجري حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين".
وتوفر الوكالة المساعدات وخدمات التعليم والصحة لملايين الفلسطينيين، في غزة، والضفة الغربية، والأردن وسوريا، ولبنان.
ويصف كبار مسؤولي الأمم المتحدة الوكالة بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات منذ اندلاع الحرب في غزة.
وقال لازاريني "في جميع أنحاء غزة، تُحكم مجاعة من صنع الإنسان قبضتها.. في الشمال، بدأ الرضع والأطفال الصغار يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف. وعلى الجانب الآخر من الحدود، ينتظر الطعام والمياه النظيفة. لكن لا يُسمح للأونروا بتقديم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح".
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، بالتورط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأقال لازاريني الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم، ويجري تحقيق داخلي للأمم المتحدة في هذه الاتهامات.
وذكر تقرير منفصل للأونروا في فبراير، أن بعض الموظفين الذين اعتقلتهم إسرائيل أفادوا بأن السلطات الإسرائيلية أجبرتهم على الاعتراف كذبا، بأن الأونروا لديها صلات مع حماس، وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ومن المقرر الانتهاء من مراجعة مستقلة حول قدرة الأونروا على ضمان الحياد هذا الشهر.
ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي كان يجلس بجوار لازاريني في مجلس الأمن، الأونروا بأنها "أكبر مدافع في العالم عن حل الدولة الواحدة - دولة فلسطينية من النهر إلى البحر".
وقال إردان للمجلس، إن "هدف الأونروا ليس المساعدة أو التعليم، وإنما هي تخلق في الواقع بحرا من اللاجئين الفلسطينيين، الملايين منهم، الذين تم تلقينهم الاعتقاد بأن إسرائيل ملك لهم".
وتابع أن "إسرائيل لا يمكن ولن تسمح للأونروا بالبقاء في غزة كما فعلت في الماضي".
من جهته، قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن روبرت وود، إن الولايات المتحدة تدرك "الدور الذي لا غنى عنه" للأونروا في إيصال المساعدات إلى غزة، وتدعو إلى "رفع القيود المرهقة على عملها".
وأضاف وود، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الانعدام الحاد للأمن الغذائي، والخطر الحقيقي للغاية المتمثل في المجاعة الوشيكة. والأونروا ضرورية لتجنب حدوث ذلك".