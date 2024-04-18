لازاريني: الأونروا تواجه "حملة ماكرة" لتصفيتها

ويصف كبار مسؤولي الأمم المتحدة الوكالة بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال لازاريني "في جميع أنحاء غزة، تُحكم مجاعة من صنع الإنسان قبضتها.. في الشمال، بدأ الرضع والأطفال الصغار يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف. وعلى الجانب الآخر من الحدود، ينتظر الطعام والمياه النظيفة. لكن لا يُسمح للأونروا بتقديم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح".

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، بالتورط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأقال لازاريني الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم، ويجري تحقيق داخلي للأمم المتحدة في هذه الاتهامات.

وذكر تقرير منفصل للأونروا في فبراير، أن بعض الموظفين الذين اعتقلتهم إسرائيل أفادوا بأن السلطات الإسرائيلية أجبرتهم على الاعتراف كذبا، بأن الأونروا لديها صلات مع حماس، وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المقرر الانتهاء من مراجعة مستقلة حول قدرة الأونروا على ضمان الحياد هذا الشهر.

ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي كان يجلس بجوار لازاريني في مجلس الأمن، الأونروا بأنها "أكبر مدافع في العالم عن حل الدولة الواحدة - دولة فلسطينية من النهر إلى البحر".

وقال إردان للمجلس، إن "هدف الأونروا ليس المساعدة أو التعليم، وإنما هي تخلق في الواقع بحرا من اللاجئين الفلسطينيين، الملايين منهم، الذين تم تلقينهم الاعتقاد بأن إسرائيل ملك لهم".

وتابع أن "إسرائيل لا يمكن ولن تسمح للأونروا بالبقاء في غزة كما فعلت في الماضي".