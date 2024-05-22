تسريح 40 ألف جندي.. "تسونامي" يضرب الجيش الإسرائيلي

تستعد إسرائيل لـ"موجة تسونامي" داخل جيشها، بتسريح نحو 40 ألف جندي بسبب مشاكل عقلية إثر حرب غزة، فيما تم تخصيص "منتجع علاجي" للجنود.

كشفت عن ذلك صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، التي قالت إن آلاف الجنود الإسرائيليين أصيبوا بصدمات نفسية أثّرت على صحتهم العقلية؛ بسبب المشاركة في حرب غزة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر دفع الجيش لتحويل إحدى القرى إلى منتجع لعلاج الجنود المصابين بصدمات نفسية.

وقالت الصحيفة إن بعض الجنود وقعوا في كمائن صعبة نصبتها لهم حركة حماس وأصيبوا جسديًا وعقليًا؛ نتيجة استهدافهم بقذائف "آر بي جي" ونيران أسلحة خفيفة.

وأضافت أن هذا "الجحيم" دفع الجيش لإطلاق سراحهم مؤقتًا بسبب مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، وتم تحويلهم لمنظمة المعوقين التابعة للجيش الإسرائيلي التي افتتحت قبل ثلاثة أشهر في القرية المذكورة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتعد هذه القرية جزءًا من مشروع تم إنشاؤه في الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، وفقا للصحيفة.