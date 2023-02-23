السودان.. توقيع "إعلان سياسي" بين "الحركة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية"

وأكد الطرفان في "الإعلان السياسي" الذي اطلع عليه "إرم نيوز" أن "الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة، بينما يظل دور الدين في المجتمع أساسياً ولا تنازل عنه".

كما نص الإعلان السياسي على ضرورة ان تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وايجابيا من جميع الأديان والهويات، كما يتوجب عليها أن تؤمن حرية العبادة وحماية مؤسساتها بطريقة متساوية وإيجابية.

ويقوم نظام الحكم في السودان على اللامركزية، ويرتكز على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوب البلاد، حسب الإعلان السياسي، المشترك.

ونص أيضا على مهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وإعادة بناءها وتحديثها وهيكلتها بعقيدة قتالية جديدة، وتكون مهمتها الرئيسية حماية البلاد والمواطنين والدستور، على ان تدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وفقاً جداول زمنية لضمان سلام مستدام.

ونص "الإعلان السياسي" كذلك على تغيير السياسيات الكلية للقطاع الاقتصادي للدولة التنموية ليتيح الفرصة للتوجه نحو الاقتصاد المنتج وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية والرفاه.

واتفق الطرفان على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعوب الأقاليم السودانية لرفع التهميش تنمويا ثقافيا، مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي دارت فيها الحرب.