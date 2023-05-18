الأسد يصل السعودية للمشاركة في "القمة العربية" بعد غياب 12 عامًا

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، إلى السعودية للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المرتقبة، غدًا الجمعة، في جدّة، وفق ما أفاد التلفزيون السوري، ليتوّج بذلك عودته إلى محيطه العربي بعد عزلة دامت أكثر من 11 عامًا على خلفية النزاع المستمر في بلاده.

وقال التلفزيون السوري إن الأسد "يصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية"، المرتقبة غدًا الجمعة.