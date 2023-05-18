الأسد يصل السعودية للمشاركة في "القمة العربية" بعد غياب 12 عامًا
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، إلى السعودية للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المرتقبة، غدًا الجمعة، في جدّة، وفق ما أفاد التلفزيون السوري، ليتوّج بذلك عودته إلى محيطه العربي بعد عزلة دامت أكثر من 11 عامًا على خلفية النزاع المستمر في بلاده.
وقال التلفزيون السوري إن الأسد "يصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية"، المرتقبة غدًا الجمعة.
كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وصل إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة العربية الـ 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وقالت الوكالة إنه كان في استقبال الأسد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.