بقذائف "آر بي جي".. هجوم مسلح على منزل الدبيبة في طرابلس

وفي وقت سابق أغلقت السلطات التونسية والليبية معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين؛ وذلك إثر اشتباكات دامية شهدها الجانب الليبي من المعبر بين مجموعات مسلحة متنافسة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس إنه "صدرت التعليمات بشكل فوري بغلق معبر رأس الجدير الحدودي بعد تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ". وأضافت الوزارة في بيان سابق لها أن تلك المجموعات تعتبر ذلك "حقا مكتسبا".

وأثار قرار للدبيبة بشأن معبر رأس الجدير موجة جديدة من الصراع على النفوذ بين المكونات الليبية.

وأعلن الدبيبة تشكيل قوة أمنية من أجل إدارة منفذ رأس الجدير مع تونس، ما فتح بابًا للجدل والتكهنات حول ما سيثيره هذا الإعلان من ردود فعل خاصة من قبل المجموعة التي تسيطر على المعبر والتي رفضت في السابق تسليمه إلى قوات الدبيبة.