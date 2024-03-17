نتنياهو يرد على شومر: لسنا جمهورية موز
ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوة زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، واصفا هذا الأمر، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، بأنه "ليس في محله على الإطلاق".
وقال نتنياهو، اليوم الأحد: "لسنا جمهورية موز"، بحسب فرانس برس.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد، الجمعة، بخطاب تشاك شومر، الذي اعتبر فيه أن نتنياهو "عائق أمام السلام".
وقال بايدن للصحفيين: "لقد عبّر شومر عن مخاوف جدية.. يشاركه فيها عدد كبير من الأمريكيين".
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
واعتبر شومر، في تصريحات، يوم الخميس، أن نتنياهو يمثل "عقبة كبيرة أمام السلام"، مشيراً إلى أنه "خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".
ودعا شومر إلى إجراء انتخابات في إسرائيل.