الخارجية السعودية: محادثات جدة ستركز على التوصل لوقف القتال 10 أيام

قالت الخارجية السعودية اليوم الجمعة إن محادثات جدة بين طرفي الصراع في السودان، ممثلي الجيش و"الدعم السريع"، "ستركز بعد إعلان جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "المحادثات ستركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة 10 أيام".

و"تشمل الإجراءات الأمنية في السودان آلية لمراقبة وقف النار مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية والمجتمع الدولي"، وفق البيان.

وستتناول محادثات جدة، وفقاً للنهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.

وأوضح البيان أنه "بالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات".