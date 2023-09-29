انتحاري يقتل 7 في مقهى بمقديشو.. و"الشباب" تعلن مسؤوليتها

قال شاهد ومصادر طبية إن انتحاريا فجّر مواد ناسفة في مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وقالت الشرطة إن عدد القتلى خمسة. وقال موقع سايت الأمريكي، الذي يراقب مواقع المتطرفين على الإنترنت، اليوم الجمعة، إن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان نشرته وكالة (شهادة) الإخبارية التابعة لها.

وقالت وكالة شهادة على موقعها الإلكتروني إن عدد القتلى 11 وعدد الجرحى 18. وتختلف غالبا أعداد الضحايا في الهجمات عن الأرقام الحكومية.

وذكر الشاهد أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم قرب نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى البرلمان ومكتب الرئيس، مضيفا أن المقهى يرتاده جنود.

وأوضح الشاهد ومصادر طبية من موقع الحادث أن عدد القتلى سبعة والجرحى ثمانية.

وقال صادق علي، المتحدث باسم الشرطة، إن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين، مضيفا أن الانتحاري كان عضوا في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضاف في بيان: "قُتل خمسة أشخاص.. كانوا جميعا يحتسون الشاي. كان الانتحاري أحد الإرهابيين الخوارج"، مستخدما الوصف الذي تستخدمه الحكومة للإشارة إلى حركة الشباب.

وقال أحمد علي، وهو شاهد من موقع الانفجار، لرويترز، "أحصيت وساعدت في نقل سبعة قتلى وستة جرحى، معظمهم جنود".

وفي يونيو حزيران، قتلت حركة الشباب، التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية، 54 جنديا أوغنديا في قاعدتهم إلى الجنوب الغربي من مقديشو.