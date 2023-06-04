حركة الشباب تقتل 54 جنديا أوغنديا بهجوم على قاعدة في الصومال

وكان مقاتلو حركة الشباب استهدفوا يوم 26 مايو/ أيار القاعدة الواقعة في بولومرير التي تبعد 130 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال موسيفيني الأسبوع الماضي إن هناك خسائر في الأرواح في صفوف القوات الأوغندية لكنه لم يعظ مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم على القوات التي تخدم ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.