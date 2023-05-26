العراق يعلن قتل 119 إرهابيًا منذ بداية 2023
قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن "القوات الأمنية قتلت أكثر من 119 إرهابياً، ودمرت 303 أنفاق ومضافة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن"، وفقًا للمتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي.
وأشار إلى أن عدد قتلى عناصر داعش الإرهابية منذ تسلم الحكومة الحالية، التي يرأسها محمد شياع السوداني، الذي نالت حكومته ثقة مجلس النواب في الـ27 من شهر تشرين الأول/نوفمبر من عام 2022، تجاوز 155 إرهابيًا.
وأكد اللواء الخفاجي أن "صحراء الأنبار ومناطق غرب نينوى دائماً ما تتواجد فيها العصابات الإرهابية وتتخذ من التخفي أسلوباً لها باعتبارها محاصرة من قبل القوات الأمنية".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عناصر داعش الإرهابية تتخذ عدة أشكال للتخفي من القوات الأمنية، منها عن طريق استخدام أو استغلال رعاة الأغنام والتنقل على شكل مفارز صغيرة جداً للقيام بالعمليات الإرهابية أو اعتماد أساليب التهديد والخطف والتسليب في المناطق الجبلية والوديان والصحراء وغيرها".
وشدد اللواء الخفاجي على حرص قيادة العمليات المشتركة المستمر على ملاحقة عناصر داعش الإرهابية في كل مكان من أجل القضاء عليها.