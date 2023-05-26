العراق يعلن قتل 119 إرهابيًا منذ بداية 2023

قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن "القوات الأمنية قتلت أكثر من 119 إرهابياً، ودمرت 303 أنفاق ومضافة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن"، وفقًا للمتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي.

وأشار إلى أن عدد قتلى عناصر داعش الإرهابية منذ تسلم الحكومة الحالية، التي يرأسها محمد شياع السوداني، الذي نالت حكومته ثقة مجلس النواب في الـ27 من شهر تشرين الأول/نوفمبر من عام 2022، تجاوز 155 إرهابيًا.