العراق يحدد موعداً لتطهير كامل أراضيه من المتفجرات وإغلاق الملف نهائياً

سعت الحكومات العراقية المتعاقبة لتطهير أراضي البلاد من مخلفات الحروب المتعاقبة التي أنهكت البنية التحتية وتركت تحت تراب العراق كميات كبيرة من المخلفات التي تهدد حياة المواطنين، لا سيما الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة، وقد حددت وزارة البيئة العراقية، اليوم الخميس، موعداً متوقعاً لخلو العراق من الألغام، وأعلنت عن خطة مستقبلية لإنهاء الملف بشكل كامل.

ويتوقع أن يصبح العراق خالياً من الألغام مع حلول العام 2028، بحسب ما صرح به وكيل وزارة البيئة العراقية، كاميران علي، لافتاً إلى أن "دائرة شؤون الألغام تعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى هذا الهدف، كما هناك حاجة إلى الدعم الدولي للعراق، إضافة إلى تخصيص المبالغ الكافية في موازنة 2023 لإزالة الألغام".