صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مداهمات ضد عناصر حماس في خان يونس

لم تكن مدينة حمد السكنية الواقعة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن أهداف الحرب الإسرائيلية، إلا أنها أصبحت في بؤرة الاهتمام حاليًّا، وفق تحقيق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "مدينة حمد السكنية غربي خان يونس، أصبحت المكان الأكثر سخونة في العمليات القتالية"، معللة ذلك بأن "معلومات وفيرة وردت خلال التحقيقات مع عناصر من حماس، اعتقلت في وقت سابق، أظهرت أن الكثير من قادة الحركة وعناصرها تقطن تلك المنطقة".

ورصدت الصحيفة، التي رافق محللها العسكري رون بن يشاي، الجنود الإسرائيليين خلال هجوم نفذوه بالمدينة، ليلة الأحد، الكثير من التفاصيل حول عمليات المداهمة.

وأشارت إلى أن اعترافات أسرى من حماس رجحت وجود الكثير من الأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ هناك.

وكشف بن يشاي أن غالبية جنود الكتيبة التي تعمل في مدينة حمد السكنية، هم من خريجي برنامج "يشيفوت هيسدير" الذي يدمج بين الدراسات التلمودية المتقدمة والخدمة العسكرية بالجيش.

وأضاف أن القاسم المشترك بين جميع الجنود هناك أنهم من سكان مستوطنات الضفة الغربية، وهو ما يفسر توافقهم واستعدادهم لمواصلة الحرب فترات طويلة.