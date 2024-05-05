حماس تؤكد "انتهاء المفاوضات" ووفدها يستعد لمغادرة القاهرة

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في حماس أن اجتماع اليوم الأحد في العاصمة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة "انتهى"، وأن وفد الحركة سيغادر القاهرة إلى الدوحة.

وقال المسؤول المطلع على المفاوضات، شرط عدم الكشف عن هويته: "انتهى اللقاء مع وزير المخابرات المصري، وسيغادر وفد حماس للدوحة لاستكمال المشاورات".