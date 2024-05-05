حماس تؤكد "انتهاء المفاوضات" ووفدها يستعد لمغادرة القاهرة
نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في حماس أن اجتماع اليوم الأحد في العاصمة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة "انتهى"، وأن وفد الحركة سيغادر القاهرة إلى الدوحة.
وقال المسؤول المطلع على المفاوضات، شرط عدم الكشف عن هويته: "انتهى اللقاء مع وزير المخابرات المصري، وسيغادر وفد حماس للدوحة لاستكمال المشاورات".
وكان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية جدد مطالبها بأنها ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى".
واشترطت الحركة أن يتضمن أي اتفاق إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي.