برلماني مصري لـ"إرم نيوز": حكومة صناعية هي الحل لمشاكل مصر الاقتصادية

طالب رئيس حزب "إرادة جيل"، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ المصري، تيسير مطر، بتشكيل حكومة صناعية قادرة على حل مشكلات القطاع الصناعي، الذي يُعدُّ مصدرًا رئيسًا للتنمية في البلاد.

وشدد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون م ن 42 حزبًا سياسيًّا، في حديث لـ"إرم نيوز"، على "ضرورة محاسبة الوزراء على أدائهم وحل مشكلات وزاراتهم، كي تتمكن الدولة من حل مشكلاتها وتحقيق التنمية".

وقال إن "الحرب في غزة تسببت بتأثيرات سلبية على العالم بأسره، بما في ذلك مصر، وإن هذه التأثيرات تتعلق بالنواحي الاقتصادية خاصةً على مداخيل قناة السويس؛ بسبب هجمات ميليشيا الحوثيين على السفن في البحر الأحمر".

وأردف أن "الحرب في غزة تبتعد عن جميع المبادئ الإنسانية؛ بسبب عشوائية الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع"، مُعبرًا عن "حزنه الشديد لاستخدام القوة المفرطة مع المواطنين العزل".

ونوه إلى أن "أي خطأ في إدارة الأزمات الحالية سيكلف مصر الكثير"، مُشيدًا "بدور القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على الأمن والأمان في البلاد".

وبشأن الضربات الأمريكية ضد إيران في سوريا والعراق، رأى مطر أنها "تُثير العديد من التساؤلات حول تداعياتها على المنطقة".