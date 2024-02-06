كندا تعاقب كبار قادة حماس و"الجهاد الإسلامي"

فرضت كندا اليوم الثلاثاء عقوبات على قادة كبار في حركة "حماس"، منهم يحيى السنوار ومحمد الضيف، بسبب الهجوم الذي نفذته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن العقوبات تستهدف 11 فردا، منهم أيضا قادة في حركة "الجهاد الإسلامي"، بسبب هذا الهجوم "والتهديد الذي تشكله حماس والجماعات التابعة لها على الأمن في المنطقة".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل، أربع حزم من العقوبات على الحركة بعد هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر