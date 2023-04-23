إصابة موظف بالسفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن أحد أعضاء السفارة في الخرطوم أصيب بطلق ناري جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت الوزارة في بيان إن "الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر".

وكشف المتحدث باسم الوزراة أحمد أبوزيد، أن "أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان".