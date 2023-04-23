إصابة موظف بالسفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن أحد أعضاء السفارة في الخرطوم أصيب بطلق ناري جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت الوزارة في بيان إن "الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر".
وكشف المتحدث باسم الوزراة أحمد أبوزيد، أن "أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان".
وفي بيان سابق، دعت الخارجية الممصرية مواطنيها الموجودين خارج العاصمة السودانية الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.
وحددت الوزارة نقاط التجمع ذلك على النحو الآتي: "مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادى حلفا القنصلي بمدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية".
كما دعت الوزارة المصريين الموجودين بالخرطوم للبقاء في منازلهم "لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقًا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان".