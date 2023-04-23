بعد إجلاء رعاياها.. أمريكا تعلق العمليات في سفارتها بالخرطوم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة علقت بصفة مؤقتة العمليات في سفارتها بالخرطوم، وأجْلت جميع الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم بأمان في ظل استمرار القتال في السودان.
وقال بلينكن في بيان: "سنواصل مساعدة الأمريكيين في السودان في التخطيط لسلامتهم وإطلاع المواطنين الأمريكيين في المنطقة على أحدث تطورات الوضع هناك".
ودعا الوزير الأمريكي، طرفي الصراع في السودان، إلى "تمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت متأخر السبت، أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم، داعيًا لوضع حد للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بايدن في بيان: "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأمريكية عملية لإخراج موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية".
وأعرب بايدن عن شكره لـ"المهارة الفائقة للجنود الأمريكيين الذين قاموا بنقلهم إلى بر الأمان"، مضيفًا أن السعودية وجيبوتي وإثيوبيا ساعدت في هذه العملية.
وقال مسؤولون أمريكيون إنه تم إجلاء جميع موظفي الحكومة الأمريكية من سفارة واشنطن في الخرطوم ومن بينهم عدد صغير من الدبلوماسيين من دول أخرى، في عملية شهدت إجلاء أقل من 100 شخص.
وقال مسؤول عسكري إن الطائرات الأمريكية دخلت السودان وخرجت منه دون أي مشكلات.
وأضاف مسؤول آخر أن عددًا كبيرًا من الموظفين المحليين لا يزالون "يدعمون" السفارة.