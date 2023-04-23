بعد إجلاء رعاياها.. أمريكا تعلق العمليات في سفارتها بالخرطوم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة علقت بصفة مؤقتة العمليات في سفارتها بالخرطوم، وأجْلت جميع الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم بأمان في ظل استمرار القتال في السودان.

وقال بلينكن في بيان: "سنواصل مساعدة الأمريكيين في السودان في التخطيط لسلامتهم وإطلاع المواطنين الأمريكيين في المنطقة على أحدث تطورات الوضع هناك".

ودعا الوزير الأمريكي، طرفي الصراع في السودان، إلى "تمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".