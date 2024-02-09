روسيا: نتواصل مع قادة حماس في قطر لإطلاق بقية الأسرى
أفاد السفير الروسي لدى قطر، ديمتري دوجادكين، بأن بلاده تجري بانتظام حوارا مع الجناح السياسي لحركة حماس، التي يعيش بعض قادتها في قطر، من خلال البعثة الدبلوماسية الروسية في الدوحة، لإطلاق بقية الأسرى المحتجزين في غزة.
وأوضح دوجادكين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، "كجزء من الحفاظ على اتصالات منتظمة مع ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية، يواصل الجانب الروسي الحوار، بما في ذلك مع قيادة الجناح السياسي لحركة حماس في الدوحة".
وأضاف السفير الروسي: "منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أجرى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق زيارتين إلى موسكو، حيث استقبله نائب وزير الخارجية الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، ويتم الحفاظ على الحوار المنتظم وتبادل وجهات النظر عبر قناة السفارة في الدوحة".
وأشار إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع حركة حماس يركز دائما على ضرورة الإفراج السريع عن المواطنين الروس الثلاثة المتبقين الذين تم أسرهم خلال هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي واحتجازهم في غزة.
وأضاف: "بمشاركة مباشرة من السفارة، تمكّنا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من تأمين إطلاق سراح ثلاثة روس. ونبذل قصارى جهدنا لتسهيل إطلاق سراح المدنيين المتبقين، معتبرين ذلك شرطًا ضروريًا لتهدئة الوضع".