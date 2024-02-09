روسيا: نتواصل مع قادة حماس في قطر لإطلاق بقية الأسرى

أفاد السفير الروسي لدى قطر، ديمتري دوجادكين، بأن بلاده تجري بانتظام حوارا مع الجناح السياسي لحركة حماس، التي يعيش بعض قادتها في قطر، من خلال البعثة الدبلوماسية الروسية في الدوحة، لإطلاق بقية الأسرى المحتجزين في غزة.

وأوضح دوجادكين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، "كجزء من الحفاظ على اتصالات منتظمة مع ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية، يواصل الجانب الروسي الحوار، بما في ذلك مع قيادة الجناح السياسي لحركة حماس في الدوحة".