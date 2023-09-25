أمريكا تعلن اعتقال قيادي في تنظيم داعش شمال سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش، بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا، يوم السبت.

وأضافت في بيان: "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة. تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال تروي جارلوك، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم داعش، مثل الفدعاني، يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.