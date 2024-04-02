بعد تزوير شهادات علمية.. الرئيس التونسي يعفي وزير التربية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء وزير التربية محمد علي البوغديري من مهامه وتعيين المتفقدة سلوى العبّاسي خلفا له، وفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية.

وكانت سلوى العباسي المتفقدة العامة للتعليم الثانوي في وزارة التربية قد أكدت في وقت سابق عبر رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية والرأي العام، امتلاكها ملفا موثقا بالحجج والبراهين حول تزوير شهادات مدرسية.

وأشارت العباسي وهي أوّل امرأة تقود وزارة التربية في تدوينة كانت قد نشرتها عبر صفحتها في "فيسبوك" إلى تورط مندوب جهوي للتربية في عملية التزوير.

وأفادت في نفس التدوينة بأنّ وزير التربية ورئيس ديوانه حصلا على نسخة من ملف تزوير الشهائد، متهمة البوغديري بالتلكؤ في اتخاذ القرار المناسب.