بعد مرور شهر.. إلى متى ستصمد "حرب الأنفاق" أمام الدبابات في غزة؟

تستمر الحرب بين حركة حماس وإسرائيل منذ أكثر من شهر، ولم تتمكن الأخيرة حتى الآن من الوصول لهدفها المتمثل في القضاء نهائيًّا على الحركة، بل إنها تتكبد خسائر عدة، فيما يبقى قطاع غزة وساكنوه الأكثر تضررًا.

وبعد استخدام الجانبين قوتهما الاقتصادية والعسكرية لأكثر من شهر، يثار التساؤل حول قدرة الطرفين عسكريًّا على الاستمرارية والمواجهة، بعد كل ما فقداه من عناصر وعتاد.

عائق كبير

يرى اللواء شبل عبدالجواد، رئيس قطاع مكافحة الإرهاب في "الاتحاد العربي الإفريقي للجريمة المنظمة"، أن "إسرائيل تكبدت خسائر عسكرية واقتصادية، ولم تحقق أهدافها المعلنة، وهي القضاء على حماس، والإفراج عن المحتجزين لديها".

"وتشكل أنفاق حماس تحت الأرض عائقًا كبيرًا أمام الجيش الإسرائيلي في القضاء على الحركة، والوصول إلى عناصرها"، وفق عبدالجواد الذي توقع "استمرار الحرب إلى مدى غير معلوم".

ورغم إعلان تل أبيب استعدادها لمهاجمة الأنفاق، إلا أن ذلك، بحسب خبراء، خطوة بالغة التعقيد والخطورة، لصعوبة الأنفاق التي حفرتها الفصائل الفلسطينية على مدار السنوات الماضية.

ورغم الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006 حتى اليوم، حافظت الأنفاق على دورها المحوري في كل المعارك.

ورأى الخبير الاستراتيجي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن إسرائيل تعاني أزمة داخلية بسبب مطالبة الشارع حكومة نتنياهو بالاستقالة، نتيجة فقدان الثقة، جرَّاء الخسائر التي لحقت بها، وقدرة حماس على ضرب مناطق إسرائيلية.