اليمن.. نجاة مدير استخبارات تعز من محاولة اغتيال حوثية
نجا العميد عبده البحيري، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في محور تعز العسكري، السبت، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة تم زرعها في الطريق المؤدية إلى منزله في مديرية المسراخ، جنوب شرق محافظة تعز.
وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن "عبوة ناسفة انفجرت بالسيارة التابعة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في محور تعز العميد عبده البحيري في الطريق المؤدية إلى منزلة في منطقة الاقروض بمديرية المسراخ".
وأضافت ذات المصادر، أن انفجار العبوة أسفر عن إصابة العميد البحيري بإصابات طفيفة؛ فيما أصيب اثنان من مرافقيه بإصابات وصفت بالخطيرة إضافة لاحتراق السيارة التي كانوا يستقلونها بالكامل.
وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير لوقوف خلية تابعة لميليشيا الحوثي خلف محاولة الاغتيال، وأن الأجهزة الأمنية قد تعرفت على هوية أفرادها.