اليمن.. نجاة مدير استخبارات تعز من محاولة اغتيال حوثية

نجا العميد عبده البحيري، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في محور تعز العسكري، السبت، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة تم زرعها في الطريق المؤدية إلى منزله في مديرية المسراخ، جنوب شرق محافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن "عبوة ناسفة انفجرت بالسيارة التابعة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في محور تعز العميد عبده البحيري في الطريق المؤدية إلى منزلة في منطقة الاقروض بمديرية المسراخ".