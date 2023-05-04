مجموعة أولى تضم نيجيريين أجلوا من السودان تصل إلى أبوجا

وصلت مجموعة أولى من النيجيريين الذين أجلوا من السودان، الأربعاء إلى العاصمة أبوجا، بعد تحملهم طوال أيام عناء تنظيم عملية فرارهم من البلاد وسط معارك عنيفة.

ووفقاً للسلطات النيجيرية، تشمل خطة الإجلاء أكثر من 3500 شخص، لكن العدد الإجمالي قد يكون أعلى.