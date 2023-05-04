مجموعة أولى تضم نيجيريين أجلوا من السودان تصل إلى أبوجا
وصلت مجموعة أولى من النيجيريين الذين أجلوا من السودان، الأربعاء إلى العاصمة أبوجا، بعد تحملهم طوال أيام عناء تنظيم عملية فرارهم من البلاد وسط معارك عنيفة.
ووفقاً للسلطات النيجيرية، تشمل خطة الإجلاء أكثر من 3500 شخص، لكن العدد الإجمالي قد يكون أعلى.
غادرت الطائرات النيجيرية مدينة أسوان المصرية قبل أن تبدأ رحلة مدتها خمس ساعات إلى أبوجا، بعد أيام عدة من الإغلاق على الحدود بين السودان ومصر
ويُعتقد أن أكثر من 5000 من مواطني البلاد يقيمون في السودان، بينهم كثير من الطلاب.
وهبطت طائرة تجارية تابعة لشركة Air Peace النيجيرية على متنها 260 راكباً مساء الأربعاء في أبوجا قبيل دقائق من هبوط طائرة تقل 90 راكباً، حسب وكالة فرانس برس.
وكان في استقبال هؤلاء، أعضاء في وزارة الخارجية وخدمات الطوارئ.
وغادرت الطائرات النيجيرية مدينة أسوان المصرية قبل أن تبدأ رحلة مدتها خمس ساعات إلى أبوجا، بعد أيام عدة من الإغلاق على الحدود بين السودان ومصر.