كيف تتم عمليات الإجلاء من السودان؟

تتسارع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان خلال الساعات الأخيرة مع دخول الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها العاشر.

وأجلت دول: السعودية، والولايات المتحدة، والأردن، وفرنسا، وهولندا، والدنمارك، وفرنسا، جانبًا من رعاياها في السودان، بحرًا وجوًا، فيما أعلنت دول أخرى عن خطط للإجلاء.

وفي ظل عدم سيطرة أي من طرفي النزاع بشكل كامل على الأرض، يثار تساؤل عن كيفية سير عمليات الإجلاء ومع أي طرف تنسق الدول التي تُجلي رعاياها لهبوط الطائرات أو نقل الرعايا إلى أماكن الإجلاء.