الحوثي يعلن إسقاط "طائرة تجسس أمريكية"
أعلنت مليشيات الحوثيين في اليمن أنها تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، "أثناء قيامها بأعمال عدائية"، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات العسكرية التابعة للحوثيين، يحيى سريع.
وقال سريع إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وضمن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل"، مضيفا أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بالسلاح المناسب"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.
وقال سريع إن "التحركات المعادية" لن تثنيهم عن "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعمًا ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني".
وسبق أن أعلنت مليشيات الحوثيين، خلال الأيام الماضية، شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل، كان آخرها إطلاق دفعة طائرات مسيّرة، الاثنين الماضي، قالت إنها تسببت بـ"توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة عدة ساعات".