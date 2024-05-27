إدانات عربية للهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح

عبرت دول عربية عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على منطقة مخصصة للنازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط مطالبات بتدخل دولي لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها على القطاع.

واستنكرت دولة الإمارات بشدة، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام للنازحين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بتنفيذ التدابير الواردة في القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا بشأن مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الاثنين، إن المملكة تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة "وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شمال غربي رفح".