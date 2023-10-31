تونس.. السجن 15 شهرًا لراشد الغنوشي في "قضية الطواغيت"

أصدرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، حكمًا بالسجن مدة 15 شهرًا ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع تغريمه 1000 دينار تونسي (نحو 300 دولار).

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، أن المحكمة قررت، أيضًا، إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بـ"الإشادة والتمجيد والدعوة إلى التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان".

وصدر الحكم ضد الغنوشي، بعد تحقيقات استغرقت ساعات في "قضية نعتِه رجال الأمن بالطواغيت"، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنه في وقت سابق، سنة في هذه القضية.

وقال مصدر قضائي لـ"إرم نيوز"، إنّ الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بدأت الاثنين، النظر في القضية المرفوعة ضد الغنوشي.

وأوضح المصدر أنّ القضية كان رفعها قيادي في إحدى النقابات الأمنية في تونس اتهم فيها رئيس حركة "النهضة" بـ "تمجيد الإرهاب والإشادة به"، وهو ما يُعتبر جريمة في "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أقرّته الحكومة التونسية.