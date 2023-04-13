العراق يسعى لمكافحة الفساد من بوابة الأمم المتحدة
وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي السوداني في بيان، مساء الأربعاء، إن "رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة الحالية أولت اهتمامًا كبيرًا لملف مكافحة الفساد، وأدرجته ضمن أهم أولويات برنامجها، وقد عزّزت ذلك بخطوات إجرائية، استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، وهي مستمرة في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة".
وأشار إلى "عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لتطوير آليات مكافحة الفساد والحدّ من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح".
وختم البيان، أنه "في ضوء المذكرة، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها لمكافحة الفساد، ويتضمن تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الإستراتيجية والقانونية بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار، وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد، وتعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص".