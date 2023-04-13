العراق يسعى لمكافحة الفساد من بوابة الأمم المتحدة

وقال المكتب الإعلامي السوداني في بيان، مساء الأربعاء، إن "رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة الحالية أولت اهتمامًا كبيرًا لملف مكافحة الفساد، وأدرجته ضمن أهم أولويات برنامجها، وقد عزّزت ذلك بخطوات إجرائية، استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، وهي مستمرة في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة".

وأشار إلى "عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لتطوير آليات مكافحة الفساد والحدّ من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح".