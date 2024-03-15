استهداف سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري اليوم الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن استهدافها بصاروخ وتعرضها لأضرار على بعد 76 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وأشارت الهيئة في مذكرة "تعرضت السفينة لبعض الأضرار. وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى الميناء التالي، ولم تقع إصابات"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وذكرت هيئة عمليات التجارة إن سفينة أخرى، على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة، أبلغت عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.

وأضافت "أبلغ الربان عن مرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة. السفينة قالت إنه لم تقع أضرار وإن الطاقم بخير. وتتجه السفينة إلى الميناء التالي".