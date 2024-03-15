استهداف سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري اليوم الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن استهدافها بصاروخ وتعرضها لأضرار على بعد 76 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.
وأشارت الهيئة في مذكرة "تعرضت السفينة لبعض الأضرار. وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى الميناء التالي، ولم تقع إصابات"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وذكرت هيئة عمليات التجارة إن سفينة أخرى، على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة، أبلغت عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.
وأضافت "أبلغ الربان عن مرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة. السفينة قالت إنه لم تقع أضرار وإن الطاقم بخير. وتتجه السفينة إلى الميناء التالي".
وفي وقت متأخر من يوم أمس الخميس، أعلن الجيش الأمريكي إطلاق ميليشيا الحوثيين صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن وصاروخين باتجاه البحر الأحمر، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، إذ تنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف لميليشيا الحوثيين.
ويطلق الحوثيون على نحو متكرر طائرات مسيرة وصواريخ ضد الشحن التجاري الدولي في خليج عدن منذ منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقولون إن تحركاتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية التي تشنها في غزة.