بايدن: الجيش الأمريكي سينفذ إنزالا جويا لمساعدات لغزة

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو لسكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله للصحافيين في البيت الأبيض "سننضم الى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو".

وتسعى الولايات المتحدة لإيجاد سبل لتوفير طعام لسكان غزة في الوقت الذي تقاوم فيه إسرائيل مساعي واشنطن لتوصيل مزيد من المساعدات، وينفد فيه صبر العالم انتظارا لثمار جهود الوساطة الأمريكية من أجل إحلال هدنة.

ويواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المحاصر شبح مجاعة يلوح في الأفق، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن أكثر من 100 فلسطيني لاقوا حتفهم، الخميس، بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات، فيما نفت إسرائيل مسؤوليتها عن الحادثة، وقالت إن "كثيرين دهستهم شاحنات المساعدات".