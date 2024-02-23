بينها "نزع السلاح".. تفاصيل خطة نتنياهو "لليوم التالي" في غزة

وحسب الخطة الواردة في الوثيقة فإن قوات الجيش الإسرائيلي ستحافظ "إلى أجل غير مسمى على حرية العمليات في جميع أنحاء قطاع غزة"، وهو ما سبق أن عبر عنه نتنياهو في الماضي.

وأشار الموقع إلى أن المبادئ التي نصت عليها الوثيقة التي عرضت يوم أمس الخميس، "تفتقر إلى التفاصيل الملموسة وتستند إلى حد كبير إلى تصريحات نتنياهو العامة في الأشهر القليلة الماضية".

ونقل الموقع عن أحد كبار مساعدي نتنياهو أن الهدف هو تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع، لكنه قال إن المشاورات في مجلس الوزراء ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على السياسة.

وتنص الخطة على أن إسرائيل ستنشئ "منطقة أمنية" داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل "طالما أن هناك حاجة أمنية إليها".

وستسيطر إسرائيل أيضا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل هناك "قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة". لمنع التهريب من الجانب المصري للحدود، بما في ذلك عبر معبر رفح.

وستكون إسرائيل مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح في القطاع وضمان عدم انتهاكه.