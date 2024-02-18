نتنياهو: فليذهب نازحو غزة إلى شمال رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك "مساحة كبيرة" في شمال رفح يمكن للناس أن يفروا إليها إذا واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية ضد حركة حماس هناك، وفق ما نقلت وكالة "CNN".

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، السبت: "لقد ثبت أن قدرتنا على دخول رفح واقعية"، مضيفًا أن هناك مجالًا للنازحين للتحرّك شمالًا، لكن "علينا أن نفعل ذلك بطريقة منظمة".

وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، موضحًا: "أقول له وللزعماء الآخرين كل يوم إن إسرائيل ستقاتل حتى نحقق النصر الكامل، وهذا يشمل أيضًا الهجوم البري في رفح، بالطبع بعد أن نسمح للمواطنين هناك بالإخلاء إلى أماكن آمنة أخرى". مضيفًا أن "من يريد أن يمنعنا من العمل في رفح يقول لنا إننا سنخسر الحرب".